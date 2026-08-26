Con el final de agosto las vacaciones llegan a su fin y es el momento de volver a la rutina, a la vuelta al cole y al trabajo. Pasar del descanso del periodo veraniego al día a día laboral cuesta, pero no por ello vamos a descansar menos.

Por ello debes correr a Lidl para conseguir la colcha 220 x 240 cm perfecta para cama de matrimonio que puedes encontrara un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de una colcha multiusos decorativa: se puede usar como cubrecama para crear un ambiente acogedor o como manta cálida. Además es muy fácil de cuidar ya que se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 °C y es apta para secadora.

Otro detalle que enamora de este producto para la cama es que cuenta con reverso de un solo color. La puedes encontrar con color o estampado verde/hojas, rosa.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de dos colchas para cama de matrimonio más barato del mercado: se puede usar como cubrecama para crear un ambiente acogedor / LIDL

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la colcha 220 x 240 cm la puedes encontrar Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.