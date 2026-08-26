Quedan pocos días para que acabe agosto y, también, las vacaciones de verano para muchos. Toca volver a casa, a la rutina y, seguramente, hacer la colada de toda la ropoa que hemos usado durante nuestro viaje, así como aquella que queramos sacar para ir a trabajar o al colegio.

Por ello, lo mejor es que corras a Lidl para hacerte con el tendedero de torre plegable a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un artículo perfecto para colgar a secar mucha ropa en el mínimo espacio. Su longitud de secado de 30 m es apto para 2 cargas de lavadora. Cuenta con posibilidades de colgado variables gracias a 3 niveles plegables por ambos lados y 4 soportes giratorios para hasta 16 perchas.

También se puede utilizar desplegado por la mitad para colocarlo en la pared y ahorrar espacio y es apto para cabinas de ducha. tiene una estructura de acero estable y duradera con revestimiento en polvo de alta calidad y 4 ruedas de marcha suave con freno para un transporte sencillo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero plegable en torre más barato del mercado: mucha ropa en el mínimo espacio / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este tendedero vertical de torre, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 24m99 euros haciendo clic AQUÍ.