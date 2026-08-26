Todavía queda verano por delante e incluso vacaciones para muchos. Por ello, es tiempo de hacer comidas o cenas para nuestros familiares o amigos y disfrutar del buen tiempo y del relax.

Así que te recomendamos correr a Lidl para conseguir el mantel con lino, 140 x 240 cm, perfecto para mesas grandes y a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Estos manteles contienen un 90% de poliéster reciclado certificado por GRS y cuenta con un acabado de alta calidad y resistente. Otro detalle que enamora es que es fácil de cuidar: lavable a máquina hasta 40 °C y apto para secadora.

Estos manteles están disponibles en color beige y también con un estampado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de mantel con lino, 140 x 240 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 8,99 euros haciendo clic AQUÍ.