Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo de dientes más barato del mercado: el sistema de oscilación de alta velocidad ofrece una eliminación profunda de la placa

Si quieres una eliminación profunda de la placa dental, en Lidl tienen el potente cepillo de dientes más barato del mercado con un sistema de oscilación de alta velocidad. Además, incluye dos cabezales diferentes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cepillo de dientes eléctrico Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que ofrece una limpieza eficaz de dientes y encías, y eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad.

Tiene un sensor de presión integrado, se ilumina en rojo si se ejerce demasiada presión; y temporizador de 2 minutos con intervalo de 30 segundos para una limpieza uniforme de los 4 cuadrantes maxilares.

Además, ofrece 3 ajustes seleccionables con iconos luminosos. Clean: limpieza profunda; sensitive: limpieza suave de zonas sensibles; y massage: masaje estimulante de las encías.

Tiene un mango con batería de iones de litio integrada, agarre antideslizante engomado e indicador de control de carga de varios niveles; y la carga de la batería es por inducción – con adaptación automática de tensión a nivel mundial (100–240 V~) y protección contra sobrecarga. Asimismo, es compatible con los cabezales de cepillo Oral-BI y NEVADENT.

Asimismo, incluye 2 cabezales de cepillo identificados por colores con cerdas redondeadas de alta calidad de monofilamentos de nailon Celanese-Tynex y cerdas indicadoras verdes (indican cuándo es necesario el cambio).

Cepillo de dientes. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo al cepillo de dientes, su precio es de 15,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.