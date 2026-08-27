Comer con la familia, con los amigos, en soledad o con la persona que quereamos. Y hacerlo en la comodidad de nuestro hogar. Un privilegio que disfrutamos, sobre todo en tiempo de descanso y vacaciones.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el cojín de exterior, 39 x 39 cm que es efecto para tu comedor del jardín.

¿Qué ofrece?

El relleno contiene un 50 % de poliéster reciclado con certificación GRS. Repele el agua y es fácil de cuidar. Cuenta con un acolchado de 4 puntos y comodidad óptima al sentarse gracias a su acolchado de alta calidad. También tiene una práctica asa para transportarlo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres cojines para comedor más barato del mercado: comodidad óptima al sentarse gracias a su acolchado / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al cojín de exterior, 39 x 39 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 7,99 euros haciendo clic AQUÍ.