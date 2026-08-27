Parece que con el final de agosto las vacaciones y el verano llega a su fin. Pero no es así. todavía quedan por delante muchos días de calor y sol, aunque la vuelta a la rutina aceche a la vuelta de la esquina.

Por ello, no dejes de sorprender a los tuyos con ricas comidas o cenas y corre a Lidl a conseguir el juego de mantel 140 x 240 cm a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un mantel con alto contenido de algodón que protege contra manchas y daños. Un detalle que de este mantel es su composición dado que es una mezcla de materiales con alto contenido de algodón y lino.

Lo puedes lavar en la lavadora a una temperatura de 40 grados y también secar en secadora.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de lino de comedor más barato del mercado: ideal para mesas grandes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al mantel 140 x 240, disponible en azul oscuro y beige, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.