Solo quedan unos días para que termine agosto. Y es que la llegada de septiembre supone para muchos la vuelta a la rutina, al día a día y el adiós a los días cálidos y luminosos del verano.

En menos de un mes el otoño llegara y, con él, los días más frescos con los que pasamos más tiempo dentro de casa. Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir el juego de alfombra 80 x 180 cm perfectas para el salón.

¿Qué ofrece?

Se trata de una alfombra de capa de uso de puro algodón que es perfecta para un crear ambiente agradable dentro de casa. Cuenta con flecos decorativos.

Uno de los detalles que también enamora de esta alfombra es que las manchas no supondrán un problema, dado que es lavable a máquina: resistente y fácil de cuidar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la alfombra 80 x 180 cm, la puedes encontrar en Lidl por tan solo 14,99 euros haciendo clic AQUÍ.