Durante el verano hemos tenido nuestra casa abierta para dejar que entrase algo de fresco y luz, aunque también hemos buscado la oscuridad cuando las temperaturas apretaban para no sobrecalentar el salón o la habitación.

Ahora que el verano encara su recta final, muchos ya piensan en la vuelta a la rutina, así como la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas. Para conseguir convertir nuestro hogar en un lugar confortable, te recomendamos que corras a Lidl para conseguir el Wolfgang Joop Cortina de pana 135 x 245 cm a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Con estas cortinas tendrás decoración elegante para el salón y el dormitorio. Su tejido pesado es opaco y de caída suave, por que no entrará la luz en la habitación y te dará privacidad.

Un detalle que enamora de estas cortinas es su fácil colocación gracias a las 2 opciones de suspensión: barra o riel para cortinas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante juego de cortinas de pana para dormitorio más baratas del mercado: tejido opaco y de caída suave / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al Wolfgang Joop Cortina de pana 135 x 245 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 19,99 euros haciendo clic AQUÍ.