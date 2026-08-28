Quedan tan solo unos días para que se acabe el mes de agosto, pero el verano sigue y son muchos los que todavía pueden disfrutar de días de vacaciones. Así que aun hay tiempo para hacer comidas familiares, a amigos o, simplemente cambiar tu cocina aprovechando el nuevo curso.

Por ello debes correr a Aldi a conseguir el juego de cacerolas a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

De aluminio fundido, estas cacerolas disponibles en azul o gris tienen una capacidad de 6,8 litro. Cuenta con una tapa de vidrio templado con borde de silicona y doble vertedor y es apta para lavavajillas y horno hasta 160 ºC con tapa y 180 ºC sin tapa.

Además, también tiene un recubrimiento antiadherente cerámico interior ILAG Xeradur 5.

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el juego de cacerolas de aluminio fundido más baratas del mercado: con recubrimiento antiadherente cerámico y doble vertedor / aldi

La cadena de supermercados Aldi ha llegado cada vez más lejos manteniendo su compromiso y dedicación de acercar al vecindario productos de calidad a bajo precio. ofreciéndote siempre artículos con la máxima calidad al mejor precio. Para lograrlo, realizan cerca de 30.000 catas anuales y controles a nuestras empresas proveedoras con el fin de garantizar que los productos están al nivel que mereces tú y los tuyos.

El modelo de ALDI está basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible y se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de nuestra oferta: 9 de cada 10 productos de nuestro surtido lo son. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales. Eso permite que 8 de cada 10 productos de nuestras tiendas sean nacionales.

Actualmente, cuentan con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.

Precio

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Pero, volviendo a este juego de cacerolas, lo puedes encontrar en los supermercados Aldi o en la tienda online de la marca por tan solo 24,99 euros.