Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el juego de cacerolas de aluminio fundido más baratas del mercado: con recubrimiento antiadherente cerámico y doble vertedor
Cuenta con una tapa de vidrio templado con borde de silicona
Quedan tan solo unos días para que se acabe el mes de agosto, pero el verano sigue y son muchos los que todavía pueden disfrutar de días de vacaciones. Así que aun hay tiempo para hacer comidas familiares, a amigos o, simplemente cambiar tu cocina aprovechando el nuevo curso.
Por ello debes correr a Aldi a conseguir el juego de cacerolas a un precio espectacular.
¿Qué ofrece?
De aluminio fundido, estas cacerolas disponibles en azul o gris tienen una capacidad de 6,8 litro. Cuenta con una tapa de vidrio templado con borde de silicona y doble vertedor y es apta para lavavajillas y horno hasta 160 ºC con tapa y 180 ºC sin tapa.
Además, también tiene un recubrimiento antiadherente cerámico interior ILAG Xeradur 5.
La cadena de supermercados Aldi ha llegado cada vez más lejos manteniendo su compromiso y dedicación de acercar al vecindario productos de calidad a bajo precio. ofreciéndote siempre artículos con la máxima calidad al mejor precio. Para lograrlo, realizan cerca de 30.000 catas anuales y controles a nuestras empresas proveedoras con el fin de garantizar que los productos están al nivel que mereces tú y los tuyos.
El modelo de ALDI está basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible y se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de nuestra oferta: 9 de cada 10 productos de nuestro surtido lo son. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales. Eso permite que 8 de cada 10 productos de nuestras tiendas sean nacionales.
Actualmente, cuentan con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.
Precio
Pero, volviendo a este juego de cacerolas, lo puedes encontrar en los supermercados Aldi o en la tienda online de la marca por tan solo 24,99 euros.
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