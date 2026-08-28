Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el pack de 4 manteles y camino de mesa de comedor más barato del mercado: disponible en diferentes colores
Perfecto para poner también en la cocina o en una mesa individual frente al televisor
Todavía quedan días de verano pes e a que agosto esté a punto de final. Septiembre suele suponer para mucho la vuelta a la rutina, al trabajo, a las clases. Pero todavía hay tiempo para clebrar comidas con famuiliares o amigos.
O, simplemente, darle un giro a nuestra casa. Por ello, te recomendamos que corras a Aldi para conseguir el juego de cuatro manteles y caminos de mesa a un precio espectacular.
¿Qué ofrece?
Se trata de un juego de 4 manteles individuales de 35 x 50 cm, que puedes colocar en la mesa del comedor, de la cocina o incluso en una pequeña para disfrutar de la comida o la cena viendo tu serie o programa favorito,
Además, incluye un camino de mesa de 10 x 140 cm que también puedes colocar para un picoteo o mantel en la mesa. este juego está disponible en color verde o morado.
La cadena de supermercados Aldi ha llegado cada vez más lejos manteniendo su compromiso y dedicación de acercar al vecindario productos de calidad a bajo precio. ofreciéndote siempre artículos con la máxima calidad al mejor precio. Para lograrlo, realizan cerca de 30.000 catas anuales y controles a nuestras empresas proveedoras con el fin de garantizar que los productos están al nivel que mereces tú y los tuyos.
El modelo de ALDI está basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible y se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de nuestra oferta: 9 de cada 10 productos de nuestro surtido lo son. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales. Eso permite que 8 de cada 10 productos de nuestras tiendas sean nacionales.
Actualmente, cuentan con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.
Precio
Pero volviendo a este juego de manteles y camino de mesa lo puedes encontrar en Aldi por tan solo 4,99 euros.
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