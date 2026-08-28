Tener un enchufe detrás del sofá o el mueble suele ser un incordio, dado que tenemos que moverlo si queremos conectar algo nuevo o cargar varios dispositivos.

Pero este problema llega a su fin gracias a Lidl. Por ello, debes correr al supermercado más cercano para conseguir el cable de extensión de enchufe que te facilitará la vida.

¿Qué ofrece?

Ya necesites una torre de enchufes, un cable alargador o una base de enchufes redonda, estos productos te ofrecen la máxima flexibilidad y seguridad. Con protección infantil integrada y un diseño robusto, son el complemento ideal para tu hogar u oficina. ¡Descubre ahora sus múltiples posibilidades de uso y pon orden en el caos de cables!

Cuenta con 4 tomas de corriente con una separación de aprox. 1 m cada una. Además, es ideal para iluminación decorativa y cuenta con clavija plana.

Mañana se esperan colas kilométricas en Ldil para conseguir la solución a los enchufes de atrás del sofá o el armario: carga varios dispositivos a la vez / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al cable de extensión de enchufe , lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.