Agosto toca a su fin y septiembre vuelve con un mensaje claro de vuelta ala rutina. Y es que este mes, aunque siga siendo verano, es para muchos el momento de regresar al trabajo y, sobre todo, volver al colegio.

Por ello, debes conseguir un aliado ideal para que los uniformes o la ropa que usen tus hijos a diario tenga fácil arreglo. Se trata de la máquina de coser computarizada «C5605» de la marca Singer que vende Lidl a un precio espectacular

¿Qué ofrece?

Se trata de una máquina que cuenta con 180 aplicaciones de puntada: una amplia gama de puntadas de costura y decorativas. Tiene pantalla LCD donde las funciones del panel de control se utilizan para seleccionar y ajustar las puntadas. Mensaje de ayuda si se realiza una operación incorrecta.

Cuenta con selección de puntada con solo pulsar un botón: con el botón debajo de la pantalla se selecciona la puntada y se ajusta su largo y ancho. Tiene, además, 6 patrones de ojal automáticos de 1 paso: ojales uniformes en un solo estilo, además de un enhebrador de aguja integrado: enhebrado de la aguja sin esfuerzo.

Uno de los detalles que enamora de este producto es su sistema de bobina de carga frontal: retire el compartimento de accesorios y abra la cubierta del brazo libre para acceder a la canilla metálica. Estas canillas metálicas tienen una mayor capacidad de hilo, permiten un cambio fácil de la bobina sin interrumpir el proyecto de costura y facilitan el ajuste de la tensión del hilo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser electrónica de mano más barata del mercado: 180 aplicaciones de puntada e ideal para la vuelta al cole / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la máquina de coser computarizada «C5605» de la marca Singer, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 224,99 euros haciendo clic AQUÍ.