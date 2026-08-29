Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el completo juego de ropa de cama de tres estilos más barato del mercado: de algodón y para cama doble.
Se trata de un juego de algodón para cama doble con cierre de cremallera
Las vacaciones llegan a su fin para muchos, así como el mes de agosto. Septiembre está a punto de entrar y con él llega la vuelta a casa, al trabajo, a las clases. Por ello, quizá lo mejor sea que le des una pequeña vuelta a los pequeños detalles para hacer de esta vuelta algo fuera de lo rutinario.
Así que debes correr a Aldi para conseguir el juego de ropa de cama jersey a un precio espectacular.
¿Qué ofrece?
Se trata de un juego de algodón para cama doble con cierre de cremallera. La funda de edredón es de 240 x 220 cm y las fundas de almohada: de40 x 80 cm.
Este juego de ropa de cama está disponible en diferentes estampados; verde con hojas, rosa con flores y gris y blanco con rayas.
La cadena de supermercados Aldi ha llegado cada vez más lejos manteniendo su compromiso y dedicación de acercar al vecindario productos de calidad a bajo precio. ofreciéndote siempre artículos con la máxima calidad al mejor precio. Para lograrlo, realizan cerca de 30.000 catas anuales y controles a nuestras empresas proveedoras con el fin de garantizar que los productos están al nivel que mereces tú y los tuyos.
El modelo de ALDI está basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible y se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de nuestra oferta: 9 de cada 10 productos de nuestro surtido lo son. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales. Eso permite que 8 de cada 10 productos de nuestras tiendas sean nacionales.
Actualmente, cuentan con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.
Precio
Pero, volviendo a este completo juego de cama, lo puedes conseguir en Aldi por tan solo 29,99 euros.
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