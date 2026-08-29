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Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el completo juego de ropa de cama de tres estilos más barato del mercado: de algodón y para cama doble.

Se trata de un juego de algodón para cama doble con cierre de cremallera

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el completo juego de ropa de cama de tres estilos más barato del mercado: de algodón y para cama doble.

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el completo juego de ropa de cama de tres estilos más barato del mercado: de algodón y para cama doble.

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Daniel Cid

Las vacaciones llegan a su fin para muchos, así como el mes de agosto. Septiembre está a punto de entrar y con él llega la vuelta a casa, al trabajo, a las clases. Por ello, quizá lo mejor sea que le des una pequeña vuelta a los pequeños detalles para hacer de esta vuelta algo fuera de lo rutinario.

Así que debes correr a Aldi para conseguir el juego de ropa de cama jersey a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de algodón para cama doble con cierre de cremallera. La funda de edredón es de 240 x 220 cm y las fundas de almohada: de40 x 80 cm.

Este juego de ropa de cama está disponible en diferentes estampados; verde con hojas, rosa con flores y gris y blanco con rayas.

La cadena de supermercados Aldi ha llegado cada vez más lejos manteniendo su compromiso y dedicación de acercar al vecindario productos de calidad a bajo precio. ofreciéndote siempre artículos con la máxima calidad al mejor precio. Para lograrlo, realizan cerca de 30.000 catas anuales y controles a nuestras empresas proveedoras con el fin de garantizar que los productos están al nivel que mereces tú y los tuyos.

El modelo de ALDI está basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible y se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de nuestra oferta: 9 de cada 10 productos de nuestro surtido lo son. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales. Eso permite que 8 de cada 10 productos de nuestras tiendas sean nacionales.

Actualmente, cuentan con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.

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Precio

Pero, volviendo a este completo juego de cama, lo puedes conseguir en Aldi por tan solo 29,99 euros.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el completo juego de ropa de cama de tres estilos más barato del mercado: de algodón y para cama doble.

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