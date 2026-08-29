Llegar a casa después de las vacaciones de verano suele ser un mazazo para muchos. Y es que este regreso significa reencontrarse con la rutina y volver al trabajo, al colegio y, en definitiva al día a día tras el descanso estival.

Pero también podemos hacer de nuestro hogar el lugar perfecto para desconectar y, sobre todo, descansar. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el juego de sábana bajera de jersey, 90-100 x 200 cm a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un producto de puro algodón que no encoge gracias al tratamiento Sanfor. Cuenta con elástico en todo el contorno para un ajuste perfecto y es apta para colchones de hasta 20 cm de alto.

Además, debes saber que tienes disponible este juego de sábanas en azul, negro gris y blanco.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 4 sábanas de jersey para la cama más baratas del mercado: con elástico en todo el contorno para un ajuste perfecto / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este juego de sábanas bajera de jersey, 90-100 x 200 cm, lo puedes conseguir en Lid por tan solo 5,99 euros haciendo clic AQUÍ.