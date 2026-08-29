Agoto llega a su fin y solo queda menos de un mes para que el verano nos diga adiós y el otoño ha acto de su presencia. Y es que septiembre es un mes de transición, donde toca desconectar de las vacaciones y volver a la rutina.

Pero esto no tiene que ser algo negativo, sobre todo, si sabes cómo moverte. Por ello debes correr a Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica plegable FoldX 530 que está a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Esta bicicleta cuenta con un cuadro plegable óptimo para una estatura de 160-195 cm. La batería se puede cargar directamente en la bicicleta o externamente. Además, también cuenta con un sensor de velocidad para una asistencia permanente. Tiene, también, transmisión de potencia directa a través del motor en el buje de la rueda trasera, así como 3 niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE).

Además de su pantalla LED integrada (estado de la batería y modo de asistencia), esta bicicleta eléctrica plegable también cuenta con portaequipajes AtranVelo de alta calidad con sistema de clic (hasta aprox. 18 kg), iluminación, reflectores, timbre y guardabarros conformes a la StVZO y un sillín ergonómico CRIVIT con «High Resilience Foam».

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bici eléctrica plegable perfecta para otoño: portaequipajes y tres niveles de potencia / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la r la bicicleta eléctrica plegable FoldX 530, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 899,99 euros haciendo clic AQUÍ.