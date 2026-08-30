Con el fin de agosto y la llegada de septiembre es tiempo de volver a la rutina, el día a día, el trabajo y las clases. Las vacaciones quedan como un bonito recuerdo y toca reconectar con la realidad.

Sin embargo, la vuelta a casa puede ser mucho mejor si realizamos pequeños cambien que alivien la monotonía. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el juego de manteles de 140x240 cm disponible en varios colores.

¿Qué ofrece?

Se trata de un elegante producto hecho de algodón y lino, disponible en beige y gris. Su forma rectangular se adapta a cualquier mesa de comedor o cocina, por lo que es perfecto para lucir ante tus invitados.

Otra ventaja es que lo puedes lavar a máquina hasta 40 °C y se puede planchar a temperatura máxima de 110 º C.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de dos manteles de comedor de lino más barato del mercado: perfecto para mesas grandes / LIDL

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad⁠. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos⁠.

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Precio

Pero, volviendo a este juego de manteles de lino, los puedes conseguir en Action por tan solo 8,98 euros.