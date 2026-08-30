Agosto está a punto de terminar , pero todavía quedan días de verano. Eso sí, cada vez menos, Y es que con la llegada del mes de septiembre son muchos los que ya ponen la vista en la llegada del otoño, la bajada de las temperaturas y el frío.

Por ello, lo mejor es acondicionar tu casa con tiempo y correr a Action a conseguir la manta para salón donde disfrutarás de tardes y noche de relax junto a los tuyos disfrutando de tu libro, película o serie favorita.

¿Qué ofrece?

Se trata de una manta familiar perfecta hecha de franela supersuave y cálida. Un producto hecho de poliéster 100 % reciclado. Y es que esta manta XXL grande es perfecta para una noche de cine con toda la familia, para que todos puedan acurrucarse cómodamente bajo la manta.

Está disponible en marrón y gris y la puedes lavar a máquina hasta 30 °C.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente / ACTION

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad⁠. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos⁠.

Precio

Pero, volviendo a la manta XXL de salón, la puedes conseguir en Action por tan solo 17,95 euros.