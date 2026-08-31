Agosto se termina y con él parece que lo hace también el verano. Pero todavía quedan muchos días de calor por delante. Es cierto que septiembre suele ser sinónimo, para la gran mayoría, de la vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina, en definitiva. Además, el otoño también hace acto de presencia y, con él, bajan las temperaturas.

Pero esto no quiere decir que no podamos descansar ni convertir nuestro hogar en un rincón de lo más acogedor. Por ello, debes correr a Action para conseguir el juego de funda nórdica de satén de algodón Hotel Royal.

¿Qué ofrece?

Se trata de una funda de satén de algodón extrasuave y transpirable 100 % algodón, tejido suave, flexible y sedoso y con cierre de botón.

Dale a tu dormitorio ese toque de hotel de lujo con esta funda nórdica doble de satén de algodón de primera calidad. Gracias a su técnica especial de tejido, resulta muy suave, flexible y lisa al tacto, al tiempo que mantiene la comodidad y la transpirabilidad que aporta el algodón. El tejido es más fresco que el algodón normal y se adhiere menos a la piel, lo que te permite dormir cómodamente incluso en las cálidas noches de verano. Incluye dos fundas de almohada a juego de 50x80 cm para crear un conjunto elegante.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de fundas nórdicas de satén más baratos del mercado: tejido suave, flexible y sedoso / action

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad⁠. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos⁠.

Precio

Pero, volviendo a este juego de funda nórdica de satén de algodón Hotel Royal, lo puedes conseguir en Action por tan solo 22,95 euros.