Agosto se acaba. Solo quedan unas horas para que llegue septiembre y con él lo hace también la vuelta al trabajo, al colegio y, en definitiva, a la rutina. Pero eso no significa que todavía no puedas celebrar y preparar ricas comidas para tus seres queridos aprovechando los días de calor.

Por ello, te recomendamos ir cuanto antes a Action para conseguir el juego de ollas en diferentes tamaños a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de tres cacerolas con un diámetro de 18 cm, 20 cm y 24 cm y con revestimiento antiadherente.

Cocina con estilo y eficiencia con este juego de sartenes de alta calidad compuesto por tres ollas de 18, 20 y 24 cm. Las ollas están hechas de aluminio forjado para una distribución óptima del calor y cuentan con un revestimiento cerámico duradero. Gracias a las tapas de cristal, puedes seguir fácilmente el proceso de cocción. Producto apto para todo tipo de placas de cocina, incluidas las de inducción. Un juego completo para el día a día y muy bonito para ponerlo en la mesa.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de 3 ollas con revestimiento antiadherente más barata del mercado: para todo tipo de guisos y platos / ACTION

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad⁠. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos⁠.

Precio

Pero, volviendo a este juego de ollas, lo puedes conseguir en Action por tan solo 39,95 euros.