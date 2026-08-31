Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el moldeador 5 en 1 más barato del mercado: podrás tener un look distinto cada día

Si quieres tener un look diferente cada día, en Action tienen el moldeador 5 en 1 más barato del mercado, con distintos accesorios. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del moldeador airstyler 5 en 1 de Elle, que incluye un accesorio envolvente para rizos para izquierda y derecha, un cabezal de secado, un cepillo de peinado y un cepillo para dar volumen. Tiene 3 niveles de temperatura diferentes y un potente motor y un cable giratorio de 360 grados para una mayor libertad de movimiento.

El moldeador de pelo ELLE 5 en 1 ofrece varios accesorios para diferentes estilos de cabello en un estuche de lujo. Los accesorios rizadores de aire funcionan con una técnica inteligente que utiliza el flujo de aire para que el cabello se enrolle por sí solo. Esto elimina la necesidad de utilizar rizadores calientes, al tiempo que crea fácilmente bonitos rizos. También tienes un cabezal de secado para un secado rápido, un cepillo de peinado para alisar el pelo y un cepillo de volumen para ese peinado perfecto.

Moldeador. / Action

Las tiendas Action han revolucionado el sector del descuento no alimentario en España desde su llegada en 2022. Esta multinacional holandesa destaca por su modelo de negocio dinámico, basado en precios extremadamente bajos y una rotación constante de productos. Con un catálogo que supera los 6.000 artículos repartidos en 14 categorías —como decoración, bricolaje, juguetes, manualidades y jardinería—, la cadena asegura que más de 1.500 de sus productos cuestan menos de un euro.

El gran atractivo de Action es el "efecto sorpresa": cada semana introducen 150 artículos nuevos, lo que fomenta las compras de impulso y visitas recurrentes. España se ha convertido en un mercado clave para su expansión europea; la marca ya cuenta con decenas de establecimientos repartidos por el territorio, especialmente concentrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y zonas del norte peninsular.

Además de la accesibilidad económica, Action apuesta de forma creciente por la sostenibilidad. Gran parte de sus productos de madera, algodón y papelería provienen de fuentes responsables, demostrando que el bajo coste no está reñido con el compromiso medioambiental. Es el destino ideal para los cazadores de ofertas que buscan variedad y ahorro en su día a día.

Descuento

Pero volviendo al moldeador, su precio original era de 22,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 19,95 euros.