Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la manta polar más barata del mercado: es extragruesa y muy suave

Se acerca el otoño y nada mejor que una manta para sentarnos en el sofá, pues en Action tienen la manta polar más barata del mercado, es extragruesa y muy suave. Además, está disponible en varios colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de la manta polar Studio Home de 150 por 200 centímetros extragruesa y suave. Además, es un un producto hecho con un 100% de poliéster reciclado.

Esta manta de forro polar es extrasuave muy cálida y cómoda para un día de relax en el sofá.

Manta polar. / Action

Desde su desembarco en 2022, la multinacional de origen neerlandés Action ha transformado el concepto de compras de descuento no alimentario en el mercado español. Su estrategia comercial combina importes mínimos con una renovación ininterrumpida de mercancía.

El inventario global de la marca sobrepasa las 6.000 referencias distribuidas en 14 secciones diferentes —entre las que figuran el bricolaje, la decoración, la jardinería, los juguetes y las manualidades—, garantizando que una cuarta parte de su oferta (más de 1.500 artículos) se sitúa por debajo de un euro.

La clave del éxito y de la fidelización en Action radica en la experiencia del "descubrimiento": la incorporación semanal de 150 novedades incentiva la compra espontánea y el retorno asiduo de los clientes. El territorio español representa un pilar estratégico en sus planes de crecimiento en Europa, sumando ya decenas de sucursales operativas con un foco inicial muy marcado en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y el norte del país.

Junto a su competitividad en tarifas, la firma incrementa progresivamente sus criterios de responsabilidad ecológica. Action certifica que un alto porcentaje de sus gamas textiles de algodón, artículos de papelería y derivados de la madera se abastecen de manera sostenible, validando que el ahorro es compatible con el respeto al entorno. Se consolida así como el punto de referencia para los consumidores que priorizan la diversidad de productos y la optimización de su presupuesto diario.

Descuento

Pero volviendo a la manta, su precio original es de 7,95 euros, pero tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 5,95 euros.