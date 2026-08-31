Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el edredón más barato del mercado: disfruta de la calidez en tu cama

Si estás pensando en renovar la ropa de cama, en Action tienen el edredón más barato del mercado con el que podrás disfrutar de la calidez en tu cama. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del edredón Comfibeds de 155 por 220 centímetros que tiene un relleno de poliéster reciclado de 350 gsm y es antialérgico.

Acurrúcate con comodidad bajo este edredón superancho y largo individual.

Edredón. / Action

Las tiendas Action han revolucionado el sector del descuento no alimentario en España desde su llegada en 2022. Esta multinacional holandesa destaca por su modelo de negocio dinámico, basado en precios extremadamente bajos y una rotación constante de productos. Con un catálogo que supera los 6.000 artículos repartidos en 14 categorías —como decoración, bricolaje, juguetes, manualidades y jardinería—, la cadena asegura que más de 1.500 de sus productos cuestan menos de un euro.

El gran atractivo de Action es el "efecto sorpresa": cada semana introducen 150 artículos nuevos, lo que fomenta las compras de impulso y visitas recurrentes. España se ha convertido en un mercado clave para su expansión europea; la marca ya cuenta con decenas de establecimientos repartidos por el territorio, especialmente concentrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y zonas del norte peninsular.

Además de la accesibilidad económica, Action apuesta de forma creciente por la sostenibilidad. Gran parte de sus productos de madera, algodón y papelería provienen de fuentes responsables, demostrando que el bajo coste no está reñido con el compromiso medioambiental. Es el destino ideal para los cazadores de ofertas que buscan variedad y ahorro en su día a día.

Descuento

Pero volviendo al edredón, su precio original era de 14,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 11,95 euros.