Agosto se termina y llega septiembre. Un mes que es sinónimo de la vuelta al cole, al trabajo y a la rutina, en general. Aunque dan días de verano, es cierto, pero en veinte días el otoño hará acto de presencia y con él las bajadas de las temperaturas.

Por ello, debes correr a Lidl a conseguir el juego de olla de hierro fundido 26,5 cm 5,5 L perfecta para preparar deliciosos platos y guisos a los tuyos.

¿Qué ofrece?

Perfecta para servir y preparar asados y aves. Cuenta con un revestimiento de esmalte duradero y fácil de limpiar por dentro y por fuera. Con sistema DropI para asar, estofar o cocer al vapor de forma jugosa y aromática. También ideal para asados crujientes

Apto para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de olas fundidas para el otoño más baratas del mercado: perfecta para servir y preparar asados y aves / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este juego de ollas de hierro fundido 26,5 cm 5,5 L, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 26,99 euros haciendo clic AQUÍ.