Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la botella térmica más barata del mercado: perfecta para bebidas frías y calientes

Si eres de esas personas a las que les gusta llevar su bebida preferida a todas partes, en Lidl tienen la botella térmica más barata del mercado, ideal tanto para bebidas calientes como frías. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la botella de acero inoxidable de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que tiene tapón de rosca con junta y cierre de botón a presión. Tiene un volumen útil de 1 litro y es hermética incluso con bebidas carbonatadas. Además, lleva una práctica asa de transporte en la tapa.

Botella térmica. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo a la botella térmica, su precio es de 5,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.