Llega septiembre. Toca decir adiós a agosto y a gran parte del verano. Y es que, sin duda, este mes es un momento de transición que resulta complicado para muchos. Vuelta al cole, al trabajo, a la rutian... Y no solo eso, también supone el adiós del verano y la llegada del otoño con la consiguiente bajada de temperatura.

Pero esto no debe suponer un problemA, ya que podemos convertir nuestro hogar en un refugio cálido donde pasar momentos de lo más agradables para desconectar de la rutina. Por ello debes correr a Action para conseguir la funda nórdica de lana acanalada.

¿Qué ofrece?

Cuenta con una parte superior acanalada extrasuave y cierre de botón.

Acurrúcate bajo esta funda nórdica doble de lana y disfruta de una comodidad adicional en las noches frías. El tejido es muy suave y cálido, perfecto para el otoño. Gracias al cierre de botones, el edredón se mantiene en su sitio y no se desliza. Dale a tu dormitorio un aspecto cálido y acogedor de una sola vez.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la manta funda nórdica doble de lana más barata del mercado: tejido muy suave y cálido, perfecto para el otoño / ACTION

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad⁠. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos⁠.

Precio

Pero, volviendo a la funda nórdica de lana acanalada, la puedes conseguir en Action por tan solo 17,95 euros.