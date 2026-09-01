Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el potente moldeador de pelo para otoño más barato del mercado: varios accesorios para diferentes estilos de cabello
Incluye un accesorio envolvente para rizos para izquierda y derecha, un cabezal de secado, un cepillo de peinado y un cepillo para dar volumen y cuenta con 3 niveles de temperatura diferentes.
Agosto ya ha terminado y ya estamos oficialmente en septiembre. Un mes que viene aparejado a la vuelta al trabajo, al cole, a la rutina... Para muchos, las vacaciones, las fiestas y el relax ya son solo un bonito recuerdo.
Pero tampoco hay que deprimirse, ya que todavía quedan días de calor por delante. Por lo tanto, si quieres atesar perfecta en estos días de vuelta al día a día, debes correr a Action a conseguir el Airstyler 5 en 1 ELLE.
¿Qué ofrece?
Incluye un accesorio envolvente para rizos para izquierda y derecha, un cabezal de secado, un cepillo de peinado y un cepillo para dar volumen y cuenta con 3 niveles de temperatura diferentes. Cuenta con un potente motor y un cable giratorio de 360 grados para una mayor libertad de movimiento.
El moldeador de pelo ELLE 5 en 1 ofrece varios accesorios para diferentes estilos de cabello en un estuche de lujo. Los accesorios rizadores de aire funcionan con una técnica inteligente que utiliza el flujo de aire para que el cabello se enrolle por sí solo. Esto elimina la necesidad de utilizar rizadores calientes, al tiempo que crea fácilmente bonitos rizos. También tienes un cabezal de secado para un secado rápido, un cepillo de peinado para alisar el pelo y un cepillo de volumen para ese peinado perfecto. ¡Todo lo que necesitas para un estilismo perfecto a diario!
Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa. Se sienten orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos. Compran al por mayor, de manera que pueden ofrecer sus propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos. En sus tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos.
En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo. Tienen para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día. Dos tercios de esa gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en sus tiendas. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro!
A pesar de estos precios bajos, tienen altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Demuestran cada día que lo bueno y lo barato van bien juntos.
Precio
Pero, volviendo al Airstyler 5 en 1 ELLE, lo puedes conseguir en Action por tan solo 19,95 euros.
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