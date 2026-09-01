Ya estamos en septiembre. Un mes que viene acompañado de la vuelta al cole, al trabajo, ala rutina... Y también encara los últimos días de verano, pues en este mes tenemos que dar la bienvenida al otoño y al descenso de las tempeoraturas.

Tras meses disfrutando dela terraz ay el jardín toca ir volviendo al interior. Por ello, para que us muebles no sufran a la intempiere, debes correr a Lidl para cosneguir el juego de fundas protectoras para tus muebles de exterior.

¿Qué ofrece?

Con estas robustas fundas protectoras de LIVARNO, tus tesoros de exterior estarán a salvo de la suciedad, el polvo y la humedad. El material resistente al desgarro, a la intemperie y a los rayos UV garantiza una protección duradera, sin importar el tiempo que haga. Simplemente elige la funda adecuada para tus sillas apilables, la bolsa grande para tus cojines o la cubierta para tu barbacoa y asegúrate de que todo esté listo para el próximo uso.

Protege de la suciedad, el polvo y la humedad y son resistentes al desgarro, a la intemperie y a los rayos UV.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cdddenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a estas fundas de cojines y sillas para tu terraza, las puedes conseguir en Lidl por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.