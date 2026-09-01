Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de localizadores más barato del mercado: ideales para encontrar objetos de valor de forma rápida

Si quieres localizar de forma rápida tus objetos de valor, en Lidl tiene el pack de localizadores más barato del mercado, son compatibles tanto con móviles Android como Apple. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del localizador Smart Tag de Tronic en pack de tres con el que conseguirás localizar fácilmente y encontrar rápidamente objetos de valor. Es compatible con la función de búsqueda de la app "Buscar de Apple“ o de la app "Find Hub“ . Es fácil para sujetar las llaves, monederos, carteras y a todos los objetos cotidianos.

Incluye 3 correas de silicona para llavero y 3 pilas CR2032.

Localizadores. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Descuento

Pero volviendo al pack de localizadores, su precio original era de 16,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.