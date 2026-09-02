Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

Cuenta con una varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica y niveles de temperatura variables de 120 - 180 ºC

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

En septiembre es el momento de volver a las clases, al trabajo, a la rutina, en definitiva. Por ello, hay que arreglarse un poco más, sobre todo en los días de reuniones o comidas importantes.

Por ello, si quieres estar perfecta en pocos minutos, como si acabaras de salir de la peluquería, debes correr a Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W.

¿Qué ofrece?

Este aparato cuenta con un elemento calefactor cónico con un diámetro de 25-38 mm. Cuenta con una varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica y niveles de temperatura variables de 120 - 180 ºC. Además, también tiene un apagado automático de seguridad después de 30 minutos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables / LIDL

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero, volviendo al rizador cónico Rita Ora 65 W, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 19,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  4. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  6. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de funda nórdica y almohadas de lino y algodón más baratos del mercado: tacto suave y acogedor
  8. Ivanka Peláez dejó su trabajo de 25 años en una asesoría para tomar el relevo de sus padres en una heladería artesanal de un pueblo de Tineo: 'Me daba mucha pena que desapareciera, lucharon mucho por ello

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables

Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, escenarios del Día de Asturias del 5 al 8 de septiembre

Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, escenarios del Día de Asturias del 5 al 8 de septiembre

El PSOE de Gijón estima que la recogida de avales en primarias será "muy difícil" con cuatro aspirantes

El PSOE de Gijón estima que la recogida de avales en primarias será "muy difícil" con cuatro aspirantes

El Gobierno de Asturias traslada a Fiscalía el caso del piso de La Florida, que valoraba para acoger a varios menores, por posibles irregularidades

El Gobierno de Asturias traslada a Fiscalía el caso del piso de La Florida, que valoraba para acoger a varios menores, por posibles irregularidades

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

Medio Rural lleva capturadas más de 809.000 reinas de avispón asiático en ocho años de planes de control de la especie

Medio Rural lleva capturadas más de 809.000 reinas de avispón asiático en ocho años de planes de control de la especie

Luz verde a la multa de aparcamiento de 200 en las plazas verdes de la calle: la Guardia civil extrema la vigilancia

Luz verde a la multa de aparcamiento de 200 en las plazas verdes de la calle: la Guardia civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents