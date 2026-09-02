En septiembre es el momento de volver a las clases, al trabajo, a la rutina, en definitiva. Por ello, hay que arreglarse un poco más, sobre todo en los días de reuniones o comidas importantes.

Por ello, si quieres estar perfecta en pocos minutos, como si acabaras de salir de la peluquería, debes correr a Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W.

¿Qué ofrece?

Este aparato cuenta con un elemento calefactor cónico con un diámetro de 25-38 mm. Cuenta con una varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica y niveles de temperatura variables de 120 - 180 ºC. Además, también tiene un apagado automático de seguridad después de 30 minutos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico Rita Ora 65 W de peluquería con articulación giratoria: niveles de temperatura variables / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al rizador cónico Rita Ora 65 W, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 19,99 euros haciendo clic AQUÍ.