Con la llegada de septiembre vuelve la rutina. Vuelta al trabajo, al colegio, a las actividades Parece que las vacaciones solo son un bonito recuerdo, aunque hayan sido hace nada. Pero podemos hacer que la vuelta nos ea tan dura como parece con pequeños cambios.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el juego de ropa de Cama Microfibra Satén King Size para darle un nuevo giro divertido y original en tu hogar.

¿Qué ofrece?

Cuenta con un bonito efecto brillante y transpiración óptima para una temperatura agradable durante el sueño. Confeccionada en condiciones de trabajo socialmente responsables. Y es que se trata de una funda nórdica con prácticos botones a presión, funda de almohada con cierre de solapa.

Los modelos disponibles del estampado son Limón; Naranja; Sandía; Fresa.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de 4 tipos de ropa de cama completa de microfibra más barata del mercado: agradable al tacto y de secado rápido. / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de ropa de Cama Microfibra Satén King Size, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.