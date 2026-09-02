Ahora que septiembre ya está aquí toca volver al trabajo, a las clases y a la rutina que teníamos antes de las esparadas vacaciones.

Por ello debes correr a Lidl para conseguir la plancha de pelo con secador 465 W de profesional que te dejará perfecta en segundos.

¿Qué ofrece?

Se trata de una plancha con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina, con función iónica para resultados de peinado óptimos. Tiene un cable giratorio 360° con lazo para colgar e indicador LED para el ajuste de temperatura.

Uno de los detalles que enamora de este producto es su función iónica para resultados de peinado óptimos y el revestimiento de cerámica-queratina para un uso suave con el cabello.

Este aparato cuenta, además, con 3 modos seleccionables: Plancha de pelo; Secador de pelo: Plancha + secador de pelo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo con secador más barata del mercado: función iónica para resultados de peinado óptimos / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero, volviendo a esta plancha de pelo con secador 465 W la puedes encontrar en Lidl por tan solo 42,99 euros haciendo clic AQUÍ.