Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras de salón y moquetas automático más barato del mercado: secado rápido de la superficie limpia
Este aparato es, además, ligero y compacto: fácil de transportar y almacenar para ahorrar espacio
Ya está aquí septiembre. Un mes de cambios y en el que toca despedirse de las vacaciones y volver a la realidad del trabajo, las clases y la rutina. Volver a casa tras el verano suele ser complicado para muchos, pero hay forma de hacerla acogedora y cómoda otra vez de una manera sencilla.
Y es que limpiar tras estar un tiempo fuera puede resultar tedioso, pero gracias a Lidl puedes conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías 800 W que las dejará como recién comprada.
¿Qué ofrece?
Se trata de un aparato perfecto para la limpieza fácil de tapicerías, alfombras, colchones y textiles. Tendrás un secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente función de aspiración. Este aparato es, además, ligero y compacto: fácil de transportar y almacenar para ahorrar espacio.
Cuenta con un depósito de agua limpia y sucia extraíble para un llenado y vaciado fáciles y soporte para manguera.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo al limpiador de alfombras y tapicerías 800 W, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 78,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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