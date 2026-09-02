Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la elegante báscula de baño más barata del mercado: con un diseño especialmente plano

Si estás pensando en jubilar tu antigua báscula de baño, en Lidl tienen la elegante báscula de baño más barata del mercado, con un diseño especialmente plano. Además, está disponible en color negro y con un bonito diseño. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la báscula de baño de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con una superficie de vidrio de seguridad de 6 milímetros. Tiene gran estabilidad y seguridad; y cuenta con pantalla LCD de fácil lectura. Cuenta con inndicador de sobrecarga y de cambio de batería.

Báscula. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo a la báscula, su precio es de 6,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.