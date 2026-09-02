Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz bluetooth LED más barato del mercado: tendrás hasta 16 horas de reproducción de música
Podrás llevártelo a todas partes
Si quieres llevar la música a todas partes, en Lidl tienen el potente altavoz bluetooth LED más barato del mercado, con el que tendrás hasta 16 horas de reproducción de música. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del altavoz bluetooth LED Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene un diseño compacto y ligero, perfecto para llevar a cualquier sitio. Un altavoz portátil para un sonido impresionante y graves potentes, además, el espectáculo de luces LED hace visible la música y garantiza un ambiente de fiesta.
Tiene función True Wireless Stereo (TWS): sonido estéreo inalámbrico entre dos altavoces y es compatible con todos los smartphones y tablets habituales. Incluye cable de carga de 60 centímetros (USB tipo A a USB tipo C), cable de audio de 60 centímetros (conector jack de 3,5 mm) y guía de inicio rápido. También cuenta con entrada AUX para transmisión de música por cable y conexión USB y TF para la reproducción de archivos de audio.
Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.
Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.
En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.
Precio
Pero volviendo al altavoz, su precio es de 16,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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