Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo

Si necesitas jubilar tu antigua plancha de pelo, en Lidl tienen la plancha de pelo de lujo más barata del mercado. Está enriquecida con zafiros para un resultado óptimo y ofrece un calentamiento ultrarrápido, en tan solo 15 segundos.

Se trata de la plancha de pelo Sapphire Luxe de Remington, que está enriquecida con zafiros auténticos para unos resultados bonitos y lisos. Las placas de peinado de alta calidad con revestimiento de cerámica de la plancha Sapphire Luxe (S5805) están impregnadas con zafiros auténticos para obtener resultados 2 veces más lisos.

Gracias al calentamiento ultrarrápido en 15 segundos, la adaptación de voltaje mundial y la función de aumento de temperatura, la plancha para el pelo está lista para usar en cualquier momento y al instante para crear el peinado que desees. Con la pantalla digital con 5 ajustes de temperatura hasta 230° se pueden obtener resultados individuales para cada tipo de cabello. Las múltiples características, junto con el atractivo diseño, convierten la plancha en un artículo imprescindible para cada mujer segura de sí misma, tanto para rizos, ondas como para resultados lisos.

Plancha de pelo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la plancha de pelo, su precio original era de 49,99 euros, pero ahora solo cuesta 24,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.