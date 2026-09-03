Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
Una oportunidad de compra
Si estás pensando en jubilar tu viejas brochas de maquillaje, en Lidl tienen el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado, de alta calidad y especialmente suaves. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.
Se trata de un set de pinceles de maquillaje Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con cerdas 100% sintéticas y especialmente suaves. Además, destacan por su alta calidad.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Descuento
Pero volviendo al set de brochas, su precio original era de 3,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 2,79 euros. Puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.
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