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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente fotodepiladora más barata del mercado: perfecta para zonas pequeñas y de difícil acceso

Tiene hasta 600.000 impulsos de luz

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente fotodepiladora más barata del mercado: perfecta para zonas pequeñas y de difícil acceso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente fotodepiladora más barata del mercado: perfecta para zonas pequeñas y de difícil acceso / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres eliminar definitivamente el vello de más, en Lidl tienen la potente fotodepiladora más barata del mercado, perfecta para zonas pequeñas y de difícil acceso, y con hasta 600.000 impulsos de luz. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la fotodepiladora IPL 200 que tiene un diseño manejable: perfecto para el tratamiento de zonas corporales pequeñas y de difícil acceso. Tiene hasta 600.000 impulsos de luz y filtro UV integrado para proteger la piel. Ofrece una máxima seguridad con el sensor 2 en 1 de tipo de piel y de contacto con la piel.

Además, tiene una superficie de luz de 3,1 cm² para una aplicación especialmente rápida en solo aproximadamente 20 minutos en el nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y zona del bikini. Se puede aplicar en cara, axila, brazos, abdomen, zona del bikini, espalda, pecho y piernas.

Ofrece una tecnología de luz IPL de última generación, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional; que desactiva la raíz del vello profundamente bajo la piel, evitando así que el vello vuelva a crecer.

Fotodepiladora.

Fotodepiladora. / Lidl

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a la fotodepiladora, su precio original era de 175,99 euros, pero ahora solo cuesta 69,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

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