Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot aspirador más barato del mercado: cinco modos de limpieza y control a través del móvil

Si necesitas jubilar tu viejo aspirador, en Lidl te puedes actualizar con el potente robot aspirador más barato del mercado, que tiene cinco modos de limpieza y control a través del móvil. También tiene una autonomía de 5 horas. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del robot aspirador de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que ofrece control inteligente a través de la app para una programación sencilla y diaria. También es compatible con la app LIDL Home. Tiene cepillo central combinado para suelos y 2 cepillos laterales; y cepillo combinado para suelos duros y alfombras de pelo corto. Además, ofrece una limpieza cómoda incluso en zonas de difícil acceso.

El robot aspirador tiene 5 modos de limpieza. Clásico: limpieza en modo aleatorio; manual: control del aparato mediante las teclas de flecha de la app; automático: limpieza por carriles; esquinas: limpieza a lo largo de los bordes de la habitación; y puntual: limpieza en espiral.

Tiene función de calendario (solo posible a través de la app) y regreso automático a la estación de carga. También cuenta con sensores sensibles antigolpes y anticaídas; y su depósito de polvo es fácil de vaciar y lavable.

Robot aspirador. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Más barato

Pero volviendo al robot aspirador, su precio original era de 79,99 euros, pero ahora está más barato, solo 76,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.