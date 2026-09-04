Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de vapor vertical más barata del mercado: muy fácil de usar y con resultados óptimos

Si habías dejado de planchar por lo incómodo que es, en Lidl tienen la solución, la potente plancha de vapor vertical más barata del mercado, que es muy fácil de usar y con resultados óptimos. Además, es compacta y potente. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la plancha de vapor de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene una potencia de 1.200 vatios. Tiene un mango plegable para un almacenamiento que ahorra espacio y ofrece planchado a vapor eficiente con una tasa de vapor de hasta 20 g/min. Además, es adecuado para todas las telas y prendas que se pueden planchar.

Plancha de vapor. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo a la plancha, su precio es de 17,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.