Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente planchador de camisas y blusas más barato del mercado: lo hace todo sin esfuerzo

Si te cansa planchar de la forma tradicional, en Lidl tienen una revolución al servicio del planchado, el potente planchador de camisas y blusas más barato del mercado que lo hace todo sin esfuerzo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del planchador de camisas Cleanmaxx de 1.800 vatios. Con este innovador planchador de camisas, planchar se convierte en un juego de niños. Este planchador automático de camisas y blusas alisa y seca tu ropa suavemente y casi sin arrugas en una sola operación.

Ahórrate el tedioso planchado de horas y disfruta de camisas, blusas y camisetas perfectamente cuidadas. Simplemente colócala, ajusta el temporizador y el planchador hará el resto por ti, para un resultado siempre impecable.

Planchador de camisas. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Precio

Pero volviendo al planchador de camisas, su precio es de 59,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.