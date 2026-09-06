Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Una oportunidad única

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si te gusta entrenar pero nunca tienes tiempo para ir al gimnasio, en Lidl tienen el set de mancuernas más barato del mercado, con el que tendrás el gimnasio en casa, una oportunidad única. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de mancuernas cortas de 18 piezas de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que está compuesto por 2 barras de mancuernas, 4 cierres de pinza, 8 discos de mancuernas de 1 kg y 4 discos de mancuernas de 2 kg. Tienen núcleo de hierro fundido para una larga durabilidad y mejor agarre gracias al mango de acero moleteado y completamente cromado.

Además, vienen en un estuche de almacenamiento que ahorra espacio e incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.

Set de mancuernas.

Set de mancuernas. / Lidl

COMPRAR

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo al set de mancuernas, su precio es de 35,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  4. La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
  5. Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
  6. El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
  7. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
  8. Irarragorri ficha a Daniel para el Sporting: una negociación ante el Burgos y una carta con un reto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Castrillón se calza las botas: de Piedras Blancas a la fiesta de San Adriano

Castrillón se calza las botas: de Piedras Blancas a la fiesta de San Adriano

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación (1-0))

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación (1-0))

Noreña celebrará el Ecce Homo con la gastronomía y la devoción como ejes

Noreña celebrará el Ecce Homo con la gastronomía y la devoción como ejes

El entrenador del Burgos, crítico con el juego de los suyos: “El Oviedo ha tenido un partido tranquilo”

El entrenador del Burgos, crítico con el juego de los suyos: “El Oviedo ha tenido un partido tranquilo”

En imágenes: Las espectaculares fotos de la carrera de obstáculos Salas Lobo Race

En imágenes: Las espectaculares fotos de la carrera de obstáculos Salas Lobo Race

Un punto para el mejor Oviedo: empate con uno menos ante el Burgos (0-0)

Un punto para el mejor Oviedo: empate con uno menos ante el Burgos (0-0)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de vapor 3 en 1 más barato del mercado: dispone de una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de vapor 3 en 1 más barato del mercado: dispone de una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa
Tracking Pixel Contents