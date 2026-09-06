Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mancuernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Si te gusta entrenar pero nunca tienes tiempo para ir al gimnasio, en Lidl tienen el set de mancuernas más barato del mercado, con el que tendrás el gimnasio en casa, una oportunidad única. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de mancuernas cortas de 18 piezas de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que está compuesto por 2 barras de mancuernas, 4 cierres de pinza, 8 discos de mancuernas de 1 kg y 4 discos de mancuernas de 2 kg. Tienen núcleo de hierro fundido para una larga durabilidad y mejor agarre gracias al mango de acero moleteado y completamente cromado.

Además, vienen en un estuche de almacenamiento que ahorra espacio e incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.

Set de mancuernas. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo al set de mancuernas, su precio es de 35,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.