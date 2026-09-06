Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de entrenamiento más barato del mercado: móntate el gimnasio en casa

Imprescindible para hacer los ejercicios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de entrenamiento más barato del mercado: móntate el gimnasio en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de entrenamiento más barato del mercado: móntate el gimnasio en casa / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si estás pensando en montarte el gimnasio en casa, en Lidl tienen el banco de entrenamiento más barato de casa, imprescindible para hacer los ejercicios. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del banco de entrenamiento Crivit, marca exclusiva de Lidl, para un entrenamiento con mancuernas variado e intenso. Es un banco de musculación compuesto por un asiento acolchado y un respaldo acolchado.

El respaldo es ajustable en 4 posiciones (0°, 30°, 45°, 80°) y ofrece un ángulo negativo (-15°) gracias a la pata de apoyo plegable. Tiene asiento y rodillo para los pies ajustables en 2 posiciones, patas de apoyo con tapas de goma; y se puede guardar para ahorrar espacio.

Banco de entrenamiento.

Banco de entrenamiento. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo al banco de entrenamiento, su precio es de 84,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  4. La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
  5. Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
  6. El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
  7. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
  8. Irarragorri ficha a Daniel para el Sporting: una negociación ante el Burgos y una carta con un reto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de entrenamiento más barato del mercado: móntate el gimnasio en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de entrenamiento más barato del mercado: móntate el gimnasio en casa

El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado "de empatía y cariño" : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado "de empatía y cariño" : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

VÍDEO: El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques: “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

VÍDEO: El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques: “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

EN IMÁGENES: El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado "de empatía y cariño" : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

EN IMÁGENES: El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado "de empatía y cariño" : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de pelo más barata del mercado: es apta para suelos radiantes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de pelo más barata del mercado: es apta para suelos radiantes

Julián Calero, muy molesto con la roja a Aldasoro: “Se nos está convirtiendo el fútbol en algo odioso”

Julián Calero, muy molesto con la roja a Aldasoro: “Se nos está convirtiendo el fútbol en algo odioso”

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

Mieres celebra del 17 al 22 de septiembre su Semana de la Movilidad

Mieres celebra del 17 al 22 de septiembre su Semana de la Movilidad
Tracking Pixel Contents