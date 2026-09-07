Semana de cambios este septiembre. Vuelta al cole , al trabajo, a la rutina... Y es que las vacaciones ya parecen un lejano recuerdo y eso que agosto acaba de terminar hace nada. Pero septiembre es un mes de cambio, de la llegada de otoño y de volver a pasar más tiempo en casa.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el estor plisado para ventana 100 x 130 cm que te permitirá descansar y mantener la privacidad de tu habitación.

¿Qué ofrece?

Se trata de un estor para ventanas versátil como protección visual, antideslumbrante y solar, así como para decoración. Cuenta con un montaje sencillo por clip para grosores de marco de 4 a 24 mm. Y es que se trata de un estor plisado tensado fijación incluso con la ventana inclinada y tiene ancho recortable (máximo 7,5 cm a la izquierda y a la derecha) y cuenta con un moderno aspecto texturizado "crushed". Tiene 2 rieles de guía de aluminio de alta calidad, incl. perfiles de cubierta y tiradores.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de estor pilsado para ventana 100 x 130 cm más barato del mercado: montaje sencillo por clip / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este estor plisado para ventana 100 x 130 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 5,99 euros haciendo clic AQUÍ.