Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más baratas del mercado: disponibles en diferentes tamaños
Este juego de set de ollas de acero inoxidable cuenta con distribución uniforme y rápida del calor y cuenta con 3 ollas con tapa de cristal que incluye salida de vapor, para cocinar cómodamente a la vista y con salida controlada del vapor de agua
Vuelta a l cole, a la rutina, al trabajo. Septiembre es un mes que se pone cuesta arriba para muchos después de las vacaciones del verano. Tras la playa, la piscina o la montaña toca volver al trabajo, al día a día. Y son muchos los que deben planificar las comidas semanales para poder comer en el trabajo.
Por ello, si quieres cocinar para los tuyos y para ti de la forma más rápida y eficiente, debes correr a Lidl para conseguir el completo set de ollas de acero inoxidable.
¿Qué ofrece?
Este juego de set de ollas de acero inoxidable cuenta con distribución uniforme y rápida del calor y cuenta con 3 ollas con tapa de cristal que incluye salida de vapor, para cocinar cómodamente a la vista y con salida controlada del vapor de agua.
Cuenta con asas de resina fenólica resistentes al calor para un mejor manejo y es apto para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo al set de ollas de acero inoxidable, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 18,99 euros haciendo clic AQUÍ.
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”