Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

Cuenta con cintas de sujeción y dobladillo decorativo y una funda resistente y que no destiñe de tejido de lona de alta calidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

La vuelta a ca casa tras la vacaciones de verano puede resultar complicada. Empezar el trabajo, las clases, caer en la rutina de nuevo. Pero, quizá se más llevadero si vamos cambiando pequeños detalles de nuestro hogar.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el cojín para asiento Houston de la famosa cadena de supermercados, que te garantiza comodidad y descanso una vez que llegues a casa.

¿Qué ofrece?

Se trata de un cojín fabricado con material reciclado y relleno con algodón. Agradablemente suave gracias al acolchado de confort de 5 cm. Cuenta con cintas de sujeción y dobladillo decorativo y una funda resistente y que no destiñe de tejido de lona de alta calidad.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort / LIDL

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero, volviendo al cojín para asiento Houston, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 5,99euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
  2. Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
  3. Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
  4. La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  6. Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
  7. Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
  8. El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

El Puerto plantea más actuaciones de mejora en el frente costero de Gijón para impulsar "la interacción con la ciudad"

El Puerto plantea más actuaciones de mejora en el frente costero de Gijón para impulsar "la interacción con la ciudad"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 15 euros

Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años

Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma

La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma

El ilustrador Max Vento impartirá talleres gratuitos de dibujo en las Jornadas del Cómic de Avilés que se inauguran este martes

El ilustrador Max Vento impartirá talleres gratuitos de dibujo en las Jornadas del Cómic de Avilés que se inauguran este martes

Colunga reclama un Sueve sin lobos: "Yo no quiero que me paguen los daños; yo quiero el xatu vivo"

Colunga reclama un Sueve sin lobos: "Yo no quiero que me paguen los daños; yo quiero el xatu vivo"
Tracking Pixel Contents