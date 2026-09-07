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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: puro algodón y de secado rápido

Está disponible en tres colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: puro algodón y de secado rápido

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas más barato del mercado: puro algodón y de secado rápido / Lidl

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Daniel Cid

Si necesitas jubilar tus viejas toallas, en Lidl tiene el juego de toallas más barato del mercado. De puro algodón y secado rápido, y está disponible en tres colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un juego de seis toallas de Livarno Home que son de puro algodón, y de secado rápido y ligero. Son fáciles de cuidar, así como absorbentes y resistentes.

El juego consta de 2 toallas de ducha: A 65 x L 120 cm; dos toallas de mano: A 50 x L 90 cm; y toallas de tocador: A 30 x L 40 cm.

Juego de toallas.

Juego de toallas. / Lidl

COMPRAR

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

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Colores

Pero volviendo al juego de toallas, están disponibles en colores azul, beige y verde; y su precio es de 11,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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