Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la potente máquina de coser más barata del mercado: con 23 programas de costura
Una oportunidad única
Si te gusta coser y quieres hacerlo con profesionalidad, en Lidl tienen la potente máquina de coser Singer más barata del mercado. Con 23 programas de costura, sin duda, una oportunidad única.
Se trata de la máquina de coser Singer 323 L, una máquina de coser de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas.Tiene un brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón.
Tiene cortahilos en la parte superior de la máquina y la elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas. Puedes coser hacia atrás presionando una palanca. Además, el soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser. Tiene mesa extensible con caja de accesorios y puedes hacer el cambio de prensatelas en segundos gracias al sistema de encaje a presión.
Tiene 2 ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada, puede coser botones con la puntada en zigzag para coser botones de 2 y 4 agujeros; y tiene asa de transporte para llevar la máquina de coser.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Precio
Pero volviendo a la máquina de coser, su precio original es de 329 euros, pero ahora solo cuesta 99,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
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