En septiembre cuesta volver a la rutina. Las vacaciones son para muchos un recuerdo y los días de verano tocan a su fin con la inminente llegada del otoño. Vuelta al trabajo, a las clases, a la rutina, en definitiva. Sin embargo, podemos hacer que la vuelta a casa sea algo más llevadera haciendo pequeños cambios.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el nuevo juego de mantel individual ovalado o rectangular efecto pizarra lavable 30x45 cm que hará las delicias de tus comidas.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de mateles en formato ovalado o recantacular con un acabado en un elegante efecto pizarra. Disponible en dos colores , beige y gris. Estos manteles se sujetan perfectamente a tu mesa, por lo que no habrá deslizamiento inesperados mientras dejas los platos o los mueves.

Se trata de unos manteles que, además, no pasará nada si se manchan, pues gracias a su tejido son muy fáciles de lavar al instante pasando un trapo o un paño húmedo por la superficie.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de mantel individual ovalado o rectangular efecto pizarra lavable 30x45 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 3,49 euros haciendo clic AQUÍ.