Con la llegada de septiembre no solo nos toca despedirnos de las vacaciones de verano y de los días de verano, sino también volver a la rutina del día, a las clases, al trabajo.

Por ello, como también es momento de orden en casa, lo mejor es correr a Lidl para conseguir el completo juego de bolsas de vacío y kit de viaje con bomba a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de unas bolsas perfectas para almacenar tu ropa de verano que protege los tejidos del polvo, la humedad y los olores y son reutilizables. Ahorran espacio: hasta un 75 % menos de volumen y son muy fáciles de usar el aire se extrae con una aspiradora convencional.

Cuenta con válvula de retención que impide que el aire vuelva a entrar después de la aspiración.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de bolsas de vacío para ropa más baratas del mercado: protege los tejidos del polvo, la humedad y los olores / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de bolsas de vacío y kit de viaje con bomba, las puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.