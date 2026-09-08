Septiembre es el mes de los cambios. La vuelta al cole, al trabajo, a la rutina tras disfrutar de unas apacibles vacaciones de verano. Y también es el momento en el que llega el otoño y caen las temperaturas, por lo que muchos ya piensan en el cambio de ropa de armario.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el organizador para ropa en vertical, para debajo de la cama o para colgar.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de tres tipos de embalajes que son ideal para el armario – fijación sencilla a la barra de colgar ropa. El vertical cuenta con 6 compartimentos para un almacenamiento ordenado de bufandas, bolsos u otros accesorios y es plegable para ahorrar espacio.

La bolsa de almacenamiento para debajo de la cama es para un almacenamiento protegido y libre de polvo e ideal para ropa, mantas, almohadas, etc. Cuenta con dos versiones cortas y una larga para chaquetas, vestidos o abrigos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de organizador de ropa vertical y para debajo de la cama más barato del mercado: ideal para ropa, mantas, almohadas o cazadoras / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este juego de almacenaje de Lidl, lo puedes conseguir por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.